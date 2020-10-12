Писатель Быков раскрыл план Лукашенко по шантажу оппозиции

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в минский СИЗО для встречи со своими политическими оппонентами не говорит о его готовности к переговорам, а выглядит как прямой шантаж. Таким мнением поделился писатель Дмитрий Быков.
«Это не шаг навстречу, а беспредельный цинизм и прямой шантаж», — написал Быков в своем блоге на «Эхо Москвы». По мнению писателя, Лукашенко только имитировал обсуждение с политзаключенными конституционной реформы в республике, на деле предлагая примитивный торг — освобождение двоих представителей оппозиции в обмен на прекращение протестов.
Быков подчеркнул, что предложение Лукашенко выпустить двоих политзаключенных не говорит о том, что белорусский лидер готов к изменению Конституции и новым президентским выборам. Вместе с тем лидеры оппозиции по-прежнему находятся в СИЗО, а у амнистированных бизнесмена Юрия Воскресенского и директора ИТ-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича нет других вариантов, кроме как повлиять на протест, чтобы освободить остальных.
Александр Лукашенко встретился с политзаключенными в СИЗО КГБ 10 октября. По мнению политологов, визит белорусского президента связан с его готовностью к конституционной реформе в стране.
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