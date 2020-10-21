В Кремле ответили на новые санкции США по «Северному потоку-2»

Санкции со стороны США вредят отношениям Москвы и Вашингтона, уверен Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вводя санкции против участников проекта «Северный поток-2», американская сторона занимается нечестной конкуренцией. С таким заявлением во время общения с журналистами выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Деструктивная линия по ведению различных рестрикций в отношении нас, нашей экономики, наших операторов стала неотъемлемой частью несправедливой конкуренции. Это ничем не прикрытая рейдерская конкуренция со стороны Вашингтона», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

Подобная политика США продолжается уже не первый год, отметил представитель Кремля. Песков добавил, что это вредит двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона.

Ранее сообщалось, что США расширили санкции против проекта «Северный поток-2». Под новые ограничения попадут компании, занимающиеся укладкой газопровода.