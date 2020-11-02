Россиян предупредили о новом опасном виде коронавируса

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Новый европейский коронавирус грозит добраться до России Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России может появиться новый штамм коронавируса 20A.EU1 из Европы. Однако пока такую разновидность вируса у россиян не выявили, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«С учетом трансграничной мобильности населения и естественных процессов вытеснения одних вариантов вируса другими данный штамм может стать одним из вариантов, циркулирующих на территории Российской Федерации», — цитирует Роспотребнадзор ТАСС. Штамм вируса активно распространяется в европейских странах.

20A.EU1 выявили летом в Испании. Пока границы между государствами ЕС были открыты, он успел захватить 12 стран. Также вирус добрался до Новой Зеландии и Гонконга. Ученые сообщают, что новый штамм не более опасен для здоровья, чем другие.

При этом некоторые вирусологи считают 20A.EU1 более заразным, но полезным для россиян штаммом. За последние сутки заболеваемость выросла в 33 регионах России, напоминает «Национальная служба новостей». Гражданам уже советуют сжигать чучела коронавируса во дворах, пишет агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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