03 ноября 2020

Общественная палата придумала, как женатым платить меньше налогов

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия 15.07.2015. Свадьба., свадьба
Сергей Рыбальченко: коэффициент налога пар в зарегистрированном браке должен снижаться Фото: Pixabay

Заменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) семейным налогообложением предлагает председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его мнению, коэффициент налога пар в зарегистрированном браке должен снижаться, а затем, с рождением детей становиться еще ниже.

«Мы должны перейти на систему семейного налогообложения, альтернативного налогообложению на доходы физических лиц. Тогда на доходы всей семьи исчисляется один налог, сниженный по сравнению с индивидуальными. Причем при вступлении в брак, рождении каждого ребенка применяется понижающий коэффициент», — пояснил Рыбальченко в интервью NEWS.ru.Общественник убежден, что новое налогообложение станет еще одним стимулом для официальной регистрации отношений между мужчиной и женщиной. Кроме того, такая система позволит улучшить показатели рождаемости в стране.

Рыбальченко не исключает, что подобные механизмы можно применить и в трудовом законодательстве. Ранее в Госдум одобрила повышение подоходного налога для россиян с высокой зарплатой. Законопроект предусматривает повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для лиц, чей доход превышает 5 млн рублей в год.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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