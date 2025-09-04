Путин пообщался с создателями крупнейшего мурала России во Владивостоке

Президент России Владимир Путин пообщался с участниками мурал-арт фестиваля «Лица городов». На фестивале находится крупнейший мурал «На Восток», площадь которого более пяти тысяч квадратных метров. Об этом сообщает канал «Новые формы».
«Главный организатор фестиваля „Лица городов“ Филипп Дульмаченко и программный директор площадки „Арт-гавань“ Михаил Волков рассказали президенту России о концепции и деталях фестиваля уличного искусства и монументальной живописи», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.
Мурал «На Восток» находится на фасаде СК «Олимпиец». Его автор — всемирно известных художник из Китая NUT, работающий в «фарфоровой технике». Как рассказал автор, центральными образами мурала стали китайский дракон, олицетворяющий мудрость и силу, и грациозный амурский тигр — гордость и символ Дальнего Востока.
Организаторы фестиваля также показали Путину самых крупнейшие работы арт-объектов международного фестиваля уличного искусства, который проходит во Владивостоке. Особое внимание уделяется синтезу национальных художественных традиций и современных технологий. Мурал, который показали Путину, стал центральным элементом экспозиции и привлек внимание как участников, так и гостей мероприятия.
Владимир Путин находится во Владивостоке в рамках рабочей поездки, приуроченной к Восточному экономическому форуму, который проходит с 2 по 6 сентября. Главной темой форума стало развитие международного сотрудничества на Дальнем Востоке. В форуме участвуют представители из более чем 70 стран.
