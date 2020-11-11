Вакцина от коронавируса является двухкомпонентной и полностью начинает работать после второй инъекции Фото: фото: ГУП Формация, Оперативный штаб по предупреждению и распространению коронавируса СО

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса не гарантирует быстрого появления антител. Таким образом между двумя инъекциями у человека сохраняется риск заражения. Об этом URA.RU рассказал профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, комментируя недавнюю новость про обнаружение вируса у привитых алтайских медиков.

«Если вирус подоспел раньше, чем антитела к нему, то могла развиться инфекция. Вот если бы у них через месяц после вакцинации произошло заражение, тогда это компрометирует вакцину, а так это следствие таких обстоятельств», — рассказал Аграновский.

Собеседник агентства подчеркнул, что заражение алтайских медиков может быть связано, в том числе, с индивидуальной реакцией на вакцину и разным врожденным иммунитетом, не связанным с конкретным патогеном. «Статус сопротивляемости организма у каждого человека индивидуален», — заявил он.

Эксперт также добавил — в настоящее время не доказано, что врожденный иммунитет может падать в результате вакцинации. Поэтому организм человека в перерывах между двумя инъекциями вакцины не подвержен дополнительным рискам.

Ранее стало известно о случаях заражения коронавирусом привитых медиков в Алтайском крае. По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, которые приводит РИА «Новости», это может быть связано с особенностью вакцины. Она является двухкомпонентной — после первой прививки пациенту через 21 день ставится вторая. Именно за эти три недели у человека формируется иммунитет к вирусу. У медиков же к моменту контакта с зараженными этот иммунитет еще не выработался.