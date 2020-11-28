Выплата пенсий сразу за два месяца несет риски для россиян: пенсионеры могут потратить в декабре выданную на два месяца сумму и остаться без денег в январе. Таким мнением с URA.RU поделился директор Института экономики Российской академии наук, экономист Руслан Гринберг.
«Эта мера, конечно, носит показательный, демонстрационный характер. В этом, конечно, есть смысл. Но это увеличивает риски проживания последующего месяца», — заявил Гринберг URA.RU. Экономист указал, что выплата сразу за два месяца может производиться для того, чтобы у граждан были деньги на новогодние праздники, а также создавалось ощущение приличных доходов.
«Важный фактор — банки, которые не работают в новогодние праздники. Хотя в наше время все можно сделать онлайн. Но это [выплата пенсии за два месяца сразу] снижает риски доставки пенсии не по адресу», — считает он.
Ранее стало известно, что пенсионеры, получающие выплаты ежемесячно с 1 по 9 число, в декабре получат ее сразу за декабрь и январь. Те, кто ждут выплат после 9-го числа получат пенсию за каждый месяц стандартно и вовремя.
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