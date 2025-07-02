Замминистра Кабардино-Балкарии пытался сдать непригодные для жизни дома

Заместителя министра строительства и ЖКХ КБР подозревают в превышении полномочий при оформлении документов на новые многоквартирные дома в Нальчике. Были выявлены нарушения, мешающие их вводу в эксплуатацию. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по КБР.
«Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства Кабардино-Балкарской Республики, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что подозреваемый поручил подчиненным внести ложные сведения в официальные документы о соответствии построенных объектов проектной документации. На основании этих документов администрация Нальчика выдала разрешения на ввод домов в эксплуатацию.
По данным следствия, в декабре 2024 года при внеплановых проверках 13 многоквартирных домов были выявлены серьезные нарушения. Они не позволяли признать объекты соответствующими требованиям и допустить их к эксплуатации.
Подобные случаи ранее уже фиксировались в других регионах. Так, в Челябинской области сотрудницу администрации Коркино обвинили в незаконном принятии в эксплуатацию жилых помещений для детей-сирот и переселенцев, что нанесло ущерб бюджету более 19 миллионов рублей.
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