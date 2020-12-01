Ученый дал прогноз, когда россияне смогут снять маски

Большинство людей смогут перестать носить маски через пару лет. При этом ряд ограничений по COVID останется на более долгий срок. С таким прогнозом выступил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
«Наверное, уже через два года не будем носить маски, большая часть из нас. Но какие-то ограничения могут остаться, и заболеваемость никуда не денется, вирус станет неотъемлемой частью медицинской системы», — заявил Лукашев РИА «Новости».
Коронавирус будет циркулировать и через два года, однако перестанет приносить столько хлопот, отметил ученый. По прогнозу Лукашева, COVID перестанет быть главным героем жизни, так как большинство людей будут провакцинированы, причем разными препаратами.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что масочный режим в РФ будет сохраняться до тех пор, пока коронавирус не приобретет сезонность. За последние сутки в России было подтверждено почти 26,5 тысячи случаев заражения.
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