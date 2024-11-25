Сразу пять инцидентов с самолетами SSJ-100 произошло за один день

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Перед снижением у Суперджета «Азимута» был низкий уровень жидкости во второй гидросистеме
Перед снижением у Суперджета «Азимута» был низкий уровень жидкости во второй гидросистеме Фото:

За 24 ноября с Суперджетами произошло сразу пять инцидентов: по два — у авиакомпаний «Азимут» и «Россия», еще один — у «Ред Вингс». Об этом сообщает telegram-канал «Авиаторщина».

«Утром экипаж Суперджета „Азимута“ (RA-89080), выполнявший рейс A46041 из Уфы в Красноярск, на высоте 10 650 метров, перед снижением доложил диспетчерам о низком уровне жидкости во второй гидросистеме. Пилоты запросили остановку на взлетно-посадочной полосе после посадки и буксировку на стоянку с помощью тягача», — передает telegram-канал.

Проблема возникла и у экипажа Суперджета «России» по пути из Санкт-Петербурга в Москву. На высоте 10 тысяч метров в кабине летчиков на панели предупреждений появилось уведомление о пониженном уровне гидравлической жидкости во второй гидросистеме. Также после полета из Сочи, при приближении к аэропорту Антальи, лайнер Superjet 100 авиакомпании «Азимут» столкнулся с резким изменением направления ветра, что привело к тяжелой посадке.

Два других инцидента случились около полуночи. Во время разгонной фазы на взлетной полосе аэропорта Сочи экипаж Superjet 100 авиакомпании «Ред Вингс» принял решение об отмене взлета из-за возникновения технической неисправности. Через шесть минут после этого случая, при заходе на посадку в аэропорту Пулково, у Superjet 100 авиакомпании «Россия» в кабине пилотов появилось предупреждение о неисправности системы управления разворотом колес передней опоры шасси.

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За 24 ноября с Суперджетами произошло сразу пять инцидентов: по два — у авиакомпаний «Азимут» и «Россия», еще один — у «Ред Вингс». Об этом сообщает telegram-канал «Авиаторщина». «Утром экипаж Суперджета „Азимута“ (RA-89080), выполнявший рейс A46041 из Уфы в Красноярск, на высоте 10 650 метров, перед снижением доложил диспетчерам о низком уровне жидкости во второй гидросистеме. Пилоты запросили остановку на взлетно-посадочной полосе после посадки и буксировку на стоянку с помощью тягача», — передает telegram-канал. Проблема возникла и у экипажа Суперджета «России» по пути из Санкт-Петербурга в Москву. На высоте 10 тысяч метров в кабине летчиков на панели предупреждений появилось уведомление о пониженном уровне гидравлической жидкости во второй гидросистеме. Также после полета из Сочи, при приближении к аэропорту Антальи, лайнер Superjet 100 авиакомпании «Азимут» столкнулся с резким изменением направления ветра, что привело к тяжелой посадке. Два других инцидента случились около полуночи. Во время разгонной фазы на взлетной полосе аэропорта Сочи экипаж Superjet 100 авиакомпании «Ред Вингс» принял решение об отмене взлета из-за возникновения технической неисправности. Через шесть минут после этого случая, при заходе на посадку в аэропорту Пулково, у Superjet 100 авиакомпании «Россия» в кабине пилотов появилось предупреждение о неисправности системы управления разворотом колес передней опоры шасси.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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