Sony отказалась продавать Cyberpunk 2077 после жалоб геймеров

Sony убирает из продажи игру Cyberpunk 2077 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Sony отзывает из магазина PlayStation Store игру Cyberpunk 2077. В компании сообщили, что готовы возместить потраченные деньги пользователям, которые уже приобрели игру.

«SIE (Sony Interactive Entertainment) стремится обеспечить высокий уровень удовлетворения потребителя, поэтому мы предлагаем полное финансовое возмещение всем геймерам, которые приобрели Cyberpunk 2077 через сервис PlayStation Store», — передает заявление Sony РИА «Новости». В России релиз игры состоялся 10 декабря. Геймеры со всего мира ждали его несколько лет.

После релиза Cyberpunk 2077 мнения российских пользователей об игре разделились. Практически сразу обладатели игровых приставок стали жаловаться на плохую оптимизацию игры и множество программных ошибок.