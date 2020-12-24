Президент провел итоговую встречу с правительством — Кремль ответил на введение санкций США — в Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию — Совет Федерации выступил против регулирования цен — туризм вернет свои позиции через полгода. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 24 декабря — в обзоре URA.RU:
Президент России провел итоговое совещание с правительством и посетил МГУ
- Владимир Путин, в частности, отметил, что в условиях пандемии коронавируса в экономике России не произошло критического спада.
- Также Путин заявил, что часто в периоды больших нагрузок разговаривал с премьер-министром Михаилом Мишустиным далеко за полночь.
- На заседании попечительского совета МГУ имени Ломоносова Владимир Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий. Инсайд URA.RU подтвердился.
В Кремле отреагировали на санкции США против России
- Ограничения, которые США будут вводить на российские компании из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, могут осложнить реализацию проекта «Северный поток-2». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Ранее США подготовили пакет санкций против России, однако их не введут, пока не будет подписи действующего президента Дональда Трампа.
В Совфеде заявили о недопустимости жесткого регулирования цен
- Агрессивное сдерживание цен на продукты приведет к их дефициту. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, повышение цен нужно регулировать с помощью увеличения пошлин на экспорт.
В Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию
- Российским пенсионерам следует выплачивать 13-ю пенсию, бюджетникам — 13-ю зарплату, а студентам — 13-ю стипендию. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, это нужно для стимулирования роста экономики страны.
В Ростуризме сделали прогноз по возобновлению турпотоков
- Возвращение международного туризма в те рамки, в которых он был до пандемии коронавируса, стоит ждать не раньше второго полугодия 2021 года. Такой прогноз сделала глава Ростуризма Зарина Догузова.
- В то же время эксперты считают, что большинство россиян проведет новогодние каникулы внутри страны. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Казань и Крым.
Некоторых россиян освободят от взносов за капремонт
- Россиян, проживающих в домах, которые будут сносить или реконструировать, освободят от платы за капремонт. Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.
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