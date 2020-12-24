Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции США повлияют на реализацию проекта «Северный поток-2» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент провел итоговую встречу с правительством — Кремль ответил на введение санкций США — в Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию — Совет Федерации выступил против регулирования цен — туризм вернет свои позиции через полгода. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 24 декабря — в обзоре URA.RU:

Президент России провел итоговое совещание с правительством и посетил МГУ

В Кремле отреагировали на санкции США против России

Ограничения, которые США будут вводить на российские компании из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, могут осложнить реализацию проекта «Северный поток-2». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее США подготовили пакет санкций против России, однако их не введут, пока не будет подписи действующего президента Дональда Трампа.

В Совфеде заявили о недопустимости жесткого регулирования цен

Агрессивное сдерживание цен на продукты приведет к их дефициту. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, повышение цен нужно регулировать с помощью увеличения пошлин на экспорт.

В Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию

Российским пенсионерам следует выплачивать 13-ю пенсию, бюджетникам — 13-ю зарплату, а студентам — 13-ю стипендию. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, это нужно для стимулирования роста экономики страны.

В Ростуризме сделали прогноз по возобновлению турпотоков

Возвращение международного туризма в те рамки, в которых он был до пандемии коронавируса, стоит ждать не раньше второго полугодия 2021 года. Такой прогноз сделала глава Ростуризма Зарина Догузова.

В то же время эксперты считают, что большинство россиян проведет новогодние каникулы внутри страны. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Казань и Крым.

Некоторых россиян освободят от взносов за капремонт

Россиян, проживающих в домах, которые будут сносить или реконструировать, освободят от платы за капремонт. Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.