Дацюк попросил Путина разобраться с арестом опального отца Сергия

Павел Дацюк считает, что экс-монаха Сергия (Романова) не обязательно было лишать свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Уральский хоккеист Павел Дацюк попросил президента РФ Владимира Путина лично разобраться в обстоятельствах ареста бывшего монаха, основателя Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова). Об этом уральский спортсмен написал в открытом письме, которое размещено в его Instagram.

«Просим Вас, Владимир Владимирович, с учетом мощнейшего резонанса этого события <…> лично разобраться в произошедшем», — пишет Дацюк. По его словам, лишать свободы бывшего монаха не было необходимости.

Меру пресечения Сергию в виде заключения под стражу на два месяца вынес Басманный суд Москвы. Уголовное дело возбуждено по части третьей 110.1 УК РФ. Бывшего монаха обвинили в склонении несовершеннолетнего к суициду. Также расстриге вменяются уголовные статьи «Воспрепятствование богослужению» и «Самоуправство». URA.RU публиковало подробности ареста экс-монаха и штурма монастыря, который он незаконно захватил.