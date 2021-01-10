10 января 2021

Дацюк попросил Путина разобраться с арестом опального отца Сергия

© Служба новостей «URA.RU»
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КХЛ 2019/2020: ХК
Павел Дацюк считает, что экс-монаха Сергия (Романова) не обязательно было лишать свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело отца Сергия

Уральский хоккеист Павел Дацюк попросил президента РФ Владимира Путина лично разобраться в обстоятельствах ареста бывшего монаха, основателя Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова). Об этом уральский спортсмен написал в открытом письме, которое размещено в его Instagram.

«Просим Вас, Владимир Владимирович, с учетом мощнейшего резонанса этого события <…> лично разобраться в произошедшем», — пишет Дацюк. По его словам, лишать свободы бывшего монаха не было необходимости.

Меру пресечения Сергию в виде заключения под стражу на два месяца вынес Басманный суд Москвы. Уголовное дело возбуждено по части третьей 110.1 УК РФ. Бывшего монаха обвинили в склонении несовершеннолетнего к суициду. Также расстриге вменяются уголовные статьи «Воспрепятствование богослужению» и «Самоуправство». URA.RU публиковало подробности ареста экс-монаха и штурма монастыря, который он незаконно захватил.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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