14 января 2021

В Госдуме оценили идею экс-президента Украины по Крыму

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Компромисса между Москвой и Киевом по вопросу статуса Крыма не будет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Никакого компромисса между Россией и Украиной по вопросу Крыма не будет. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя предложение экс-президента Украины Леонида Кравчука начать между Москвой и Киевом переговоры по полуострову.

«Никакого компромисса в отношении Крыма невозможно. <…> Статус полуострова однозначен — это законная территория России», — цитируют депутата РИА «Новости». Шеремет добавил, что Украина должна признать выбор крымчан.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал Кравчука, как политическую фигуру, «полными нолем», добавив, что официальный Киев может и не разделять мнение экс-президента. Ранее Кравчук заявил, что Украина готова к диалогу с Россией по вопросу полуострова. «Крым — отдельная тема для разговора. <…> Но Украина готова к компромиссам», — сказал он в интервью «Национальной службе новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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