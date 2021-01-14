В Госдуме оценили идею экс-президента Украины по Крыму

Никакого компромисса между Россией и Украиной по вопросу Крыма не будет. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя предложение экс-президента Украины Леонида Кравчука начать между Москвой и Киевом переговоры по полуострову.
«Никакого компромисса в отношении Крыма невозможно. <…> Статус полуострова однозначен — это законная территория России», — цитируют депутата РИА «Новости». Шеремет добавил, что Украина должна признать выбор крымчан.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал Кравчука, как политическую фигуру, «полными нолем», добавив, что официальный Киев может и не разделять мнение экс-президента. Ранее Кравчук заявил, что Украина готова к диалогу с Россией по вопросу полуострова. «Крым — отдельная тема для разговора. <…> Но Украина готова к компромиссам», — сказал он в интервью «Национальной службе новостей».
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