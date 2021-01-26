Володин оценил действия силовика, который пнул женщину на митинге

Во время протестов 23 января правоохранительные органы действовали ответственно. Ситуацию с петербургским полицейским, который ударил женщину в живот. нельзя судить по одному видеоролику. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Никто не может вам, увидев этот ролик, взять и так сказать [имеет ли место быть превышение полномочий]. Потому что для того, чтобы сделать эти выводы, необходимо, чтобы была разобрана ситуация. Он исполнял обязанности. Он был при исполнении. Ему мешали исполнять обязанности. Дальше. Надо изучить это с точки зрения — а какие нанесены травмы?», — сказал Володин в интервью «Комсомольской правде», отметив, что если бы женщина получила серьезные травмы, об этом бы сообщили СМИ.
К тому же, по его словам, полицейский сам понял, что был неправ в той ситуации и извинился. Пострадавшая приняли извинение. «Правильно было бы отметить, что правоохранительные органы и работники полиции действовали действительно очень ответственно», — добавил собеседник радиостанци.
Митинги в поддержку Навального проходили в городах России 23 января. Во время акции в Санкт-Петербурге Юдина встала на пути ОМОНа, а один из правоохранителей пнул ее ногой в живот. Женщина упала и получила серьезную травму головы. Позже силовик пришел к Юдиной в больницу с цветами и попросил прощения. Женщина приняла извинения, но вскоре заявила, что пожалуется на обидчика в Следственный комитет. 26 января стало известно, что ее снова госпитализировали.
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