05 февраля 2021

Меркель предупредила Россию о новых санкциях

© Служба новостей «URA.RU»
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Ангела Меркель рассказала, что часть санкций против РФ могут быть связаны со строительством «Северного потока — 2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Канцлер Германии Ангела Меркель допустила, что против России могут быть введены новые санкции. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции. Ограничения могут коснуться физических лиц.

«Мы уже заявляли, что оставляем за собой право продлевать санкции, особенно для физических лиц», — цитирует агентство Reuters Меркель. По ее словам, часть ограничений могут быть связаны со строительством «Северного потока — 2».

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал, что давление на Россию со стороны стран Запада будет усиливаться. Также он предупредил о возможном военном давлении на РФ. Стрелков считает, что положение России на мировой арене может усугубиться. Он предсказал появление новых военных угроз со стороны Украины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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