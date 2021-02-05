Меркель предупредила Россию о новых санкциях

Канцлер Германии Ангела Меркель допустила, что против России могут быть введены новые санкции. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции. Ограничения могут коснуться физических лиц.
«Мы уже заявляли, что оставляем за собой право продлевать санкции, особенно для физических лиц», — цитирует агентство Reuters Меркель. По ее словам, часть ограничений могут быть связаны со строительством «Северного потока — 2».
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал, что давление на Россию со стороны стран Запада будет усиливаться. Также он предупредил о возможном военном давлении на РФ. Стрелков считает, что положение России на мировой арене может усугубиться. Он предсказал появление новых военных угроз со стороны Украины.
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