Инсайдер: как воров в законе вынуждают отказываться от статуса

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Церемония закладки первого камня в основание нового регионального транспортно-пересадочного узла в микрорайоне Ботанический. Екатеринбург, колючая проволока, зона, стена, запретная зона, тюрьма, огорождение
Подсудимых авторитетов пугают пожизненным лишением свободы Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Противостояние воров в законе

Криминальных авторитетов, проходящих по новой антиворовской статье, заставляют отказываться от своего статуса, пугая пожизненным заключением и невыносимыми условиями. Об этом заявил специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров (Фима Жиганец).

Собеседник агентства рассказал, что сотрудники полиции зачастую снимают на видео задержания воров в законе. Во время этих съемок задержанного заставляют прилюдно отказаться от своего статуса, пугая проблемами на суде. «Если ты не пойдешь на эту сделку, мы тебе дадим пожизненное и сгниешь там», — приводит Жиганец один из примеров воздействия на криминальных авторитетов.

Зампредседателя Общественного совета при свердловском ГУФСИН Елена Тищенко подчеркнула, что режим воров в законе в колониях ничем не отличается от режима других осужденных. «Независимо от того, какой человек совершил преступление. Режим содержания зависит только от того, как он себя ведет», — отметила представитель уголовно-исполнительной системы.

Тищенко рассказала, что в колониях работает система социального лифта. Осужденному за хорошее поведение возможны поблажки в виде ослабления режима и наоборот. Спецконтингент, зачастую, продолжает вести себя с силовиками «по понятиям» и большую часть срока проводит в строгой изоляции, как злостный нарушитель.

Ранее стало известно, что от своего статуса пообещал отказаться вор в законе Тенгиз Гигиберия (Тенго Потийский). В областном суде Липецка он раскаялся и заявил, что хочет начать новую жизнь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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