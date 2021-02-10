Инсайдер: как воров в законе вынуждают отказываться от статуса

Подсудимых авторитетов пугают пожизненным лишением свободы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Криминальных авторитетов, проходящих по новой антиворовской статье, заставляют отказываться от своего статуса, пугая пожизненным заключением и невыносимыми условиями. Об этом заявил специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров (Фима Жиганец).

Собеседник агентства рассказал, что сотрудники полиции зачастую снимают на видео задержания воров в законе. Во время этих съемок задержанного заставляют прилюдно отказаться от своего статуса, пугая проблемами на суде. «Если ты не пойдешь на эту сделку, мы тебе дадим пожизненное и сгниешь там», — приводит Жиганец один из примеров воздействия на криминальных авторитетов.

Зампредседателя Общественного совета при свердловском ГУФСИН Елена Тищенко подчеркнула, что режим воров в законе в колониях ничем не отличается от режима других осужденных. «Независимо от того, какой человек совершил преступление. Режим содержания зависит только от того, как он себя ведет», — отметила представитель уголовно-исполнительной системы.