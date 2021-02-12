Названа причина взрыва рынка во Владикавказе

Работа по выяснению обстоятельств взрыва во Владикавказе продолжается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Взрыв газа считается предварительной причиной разрушения здания во Владикавказе. Об этом заявил руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев.

«По предварительной информации, это газ [стал причиной взрыва]», — приводит слова Келехсаева ТАСС. Однако уточнил он, работа по выяснению ситуации еще продолжается. По его словам, у арендаторов выясняют, мог ли кто-нибудь находится в здании в момент обрушения.

12 февраля ранним утром во Владикавказе прогремел взрыв, напоминает агентство Nation News. Инцидент произошел на улице Гагкаева. В пресс-службе МВД по РСО-Алания сообщили URA.RU, что произошло «обрушение», а взрыва не было.