На месте взрыва во Владикавказе работают спасатели (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Владикавказа делятся впечатлениями после взрыва, прогремевшего в торговом здании города рано утром. В соцсетях горожане сообщают, что в близлежащих домах выбило окна, а само здание разрушилось в одно мгновение.

«За 1 секунду здание сложилось в стопку. Мы думали и наш дом снесёт. Окно в квартире разбито и везде пыль, очень сильно воняет газом. Это очень страшно», — написал пользователь @ami_dz в группе chp_vladikavkaz в Instagram.

После произошедшего взрыва жители города предположили, что мог произойти теракт. «Я от взрыва проснулся. Испугался, что теракт, или дом от газа взорвался», — написал пользователь с ником @m.s.h.m.s.h.1982. Большинство пользователей, однако, предполагают, что причиной произошедшего стала утечка газа.

В минздраве по Северной-Осетии-Алании URA.RU сообщили, что не располагают информацией о пострадавших в ходе ЧП. Там отметили, что на месте работают скорые и спасатели. По некоторым данным, под завалами может находиться охранник.

Взрыв на улице Гагкаева во Владикавказе произошел около 7:30 по местному времени. Здание, в котором располагались продуктовые магазины и еще несколько организаций, уничтожило почти мгновенно.