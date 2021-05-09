В Петербурге напали на психиатрическую клинику

Злоумышленник украл из кассы клиники 16 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Неизвестный мужчина совершил вооруженное ограбление в частной психиатрической клинике Санкт-Петербурга. Злоумышленник похитил из кассы лечебного учреждения около 16 тысяч рублей.

Инцидент произошел 9 мая, около 13:40 в клинике «Доктор Сан» по улице Марата. «Неизвестный в маске и шапке угрожал администратору оружием, просунув руку в окошко. Под дулом пистолета женщина отдала ему деньги из кассы. В это время в помещении находились посетители и сотрудники», — рассказал «Невским новостям» источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.