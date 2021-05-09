В Петербурге напали на психиатрическую клинику

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Злоумышленник украл из кассы клиники 16 тысяч рублей Фото:

Неизвестный мужчина совершил вооруженное ограбление в частной психиатрической клинике Санкт-Петербурга. Злоумышленник похитил из кассы лечебного учреждения около 16 тысяч рублей.

Инцидент произошел 9 мая, около 13:40 в клинике «Доктор Сан» по улице Марата. «Неизвестный в маске и шапке угрожал администратору оружием, просунув руку в окошко. Под дулом пистолета женщина отдала ему деньги из кассы. В это время в помещении находились посетители и сотрудники», — рассказал «Невским новостям» источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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