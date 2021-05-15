С вывески Госдумы в Москве упала одна из букв

Снимок здания Госдумы опубликовал на своей странице один из пользователей Instagram Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С вывески на здании Государственной думы в центре Москвы упала одна из букв. Снимок опубликовал один из пользователей Instagram.

«Нет слов. Это Россия, детка», — подписал фото москвич в своем Instagram.

В настоящее время на фасаде Госдумы на Охотном ряду не хватает буквы «А». Она свешивается с вывески над входом в нижнюю палату парламента.

Вскоре из-за сильного ветра литера «А» рухнула на крыльцо. Никто не пострадал, сообщает MK.RU .

Фото: Instagram mikolai_178