С вывески Госдумы в Москве упала одна из букв

Снимок здания Госдумы опубликовал на своей странице один из пользователей Instagram
С вывески на здании Государственной думы в центре Москвы упала одна из букв. Снимок опубликовал один из пользователей Instagram.
«Нет слов. Это Россия, детка», — подписал фото москвич в своем Instagram.
В настоящее время на фасаде Госдумы на Охотном ряду не хватает буквы «А». Она свешивается с вывески над входом в нижнюю палату парламента.
Вскоре из-за сильного ветра литера «А» рухнула на крыльцо. Никто не пострадал, сообщает
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