С вывески Госдумы в Москве упала одна из букв

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Виды на здание Государственной думы. Москва, госдума, государственная дума
Снимок здания Госдумы опубликовал на своей странице один из пользователей Instagram Фото:

С вывески на здании Государственной думы в центре Москвы упала одна из букв. Снимок опубликовал один из пользователей Instagram.

«Нет слов. Это Россия, детка», — подписал фото москвич в своем Instagram.

В настоящее время на фасаде Госдумы на Охотном ряду не хватает буквы «А». Она свешивается с вывески над входом в нижнюю палату парламента.

Вскоре из-за сильного ветра литера «А» рухнула на крыльцо. Никто не пострадал, сообщает MK.RU.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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