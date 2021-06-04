В Кремле высказались о причастности уральского бизнесмена к NEXTA

Дмитрий Песков заявил, что не знает, о каком уральском бизнесмене говорил Роман Протасевич Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле не знают, о каком уральском бизнесмене, спонсирующем оппозиционный белорусский telegram-канал NEXTA, говорил его бывший редактор Роман Протасевич, задержанный в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Не знаю, какой это бизнесмен. Наверно, нужно спрашивать у белорусской стороны», — сообщил Песков журналистам во время конференц-колла.

Ранее один из основатель портала NEXTA Роман Протасевич был арестован по обвинению в организации массовых беспорядков. Он заявил, что белорусское оппозиционное СМИ Nexta получало финансирование от уральской компании, связанной с горной добычей. Какой именно, он не уточнил.