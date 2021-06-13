13 июня 2021

Власти Москвы предупредили о новых крупных штрафах

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Нарушение режима самоизоляции жителями города. Курган, телефон, парк, лавочка, отдых, студенты, девушка, лето в городе, скамья
Москвичам запретили пользоваться скамейками в парке Фото:
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Коронавирус COVID-19

Штраф за использование детских и спортивных площадок, скамеек, беседок и другой инфраструктуры в парках Москвы с 13 по 20 июня составит четыре тысячи рублей. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«В парках обязательно проверяется соблюдение указа мэра Москвы. Работают сотрудники полиции, Росгвардии и Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). Проверки регулярные, они идут в постоянном режиме, в том числе с использованием камер видеонаблюдения», — передает его слова РИА «Новости». Данчиков отметил, что даже если наряда не будет на месте, нарушители будут установлены по камерам и привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что распоряжением мэра Сергея Собянина дни с 15 по 19 июня объявлены в Москве нерабочими. Это связано с тем, что ситуация с коронавирусом в Москве усложнилась за последнюю неделю, подчеркнул мэр Москвы. На днях в столице был зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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