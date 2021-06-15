Единороссы оценили эффективность новых выплат семьям

За пять лет в России был введен ряд новых мер поддержки семей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В «Единой России» подвели итоги работы по созданию системы поддержки семей с детьми за предыдущие пять лет. Одним из ключевых результатов стало расширение программы материнского капитала, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. Выплаты были увеличены почти на 200 тысяч рублей и впервые стали индексироваться.

«Теперь выплату можно получить и на первого ребенка, а оформление происходит в более удобной форме. Людям больше не надо ходить и писать заявления, стоять в очередях. Изменились и возможности использования средств маткапитала — его можно потратить на строительство частного дома», — добавила Окунева, координирующая партийный проект «Крепкая семья».

Курганцам стали выдавать субсидии на оплату ипотеки в селах Фото: пресс-служба «Единой России»

Депутат напомнила и о введенных выплатах на погашение ипотеки для многодетных семей (450 тысяч рублей), пособиях для одиноких родителей и для семей с детьми от трех до семи лет и от восьми до 17 лет. Кроме того, с 1 июля беременные женщины, оказавшиеся в трудной ситуации, будут получать по 6350 рублей каждый месяц. Еще родителям по всей стране начали возвращать половину стоимости путевки в детские лагеря. Все эти льготы президент РФ Владимир Путин поддержал во время своего ежегодного послания в апреле.

Меры поддержки не ограничиваются только выплатами. К примеру, женщины в декретном отпуске теперь могут получать дополнительное образование по месту фактического проживания, а не по прописке. Братья и сестры в семьях получили приоритет при зачислении в один детский сад или школу. Детям-сиротам дали бессрочное право на льготное обучение в вузах. «Для экспертов эти льготы — однозначный показатель того, что поддержка семей с детьми в России сейчас организована на высоком уровне», — считает председатель «Совета Матерей», победитель предварительного голосования «Единой России» Татьяна Буцкая.

Помимо федеральных льгот, в регионах действуют свои меры поддержки семей и детей Фото: пресс-служба «Единой России»

В регионах действуют свои системы социальных гарантий для молодых и многодетных семей. К примеру, в Тюменской области единороссы запустили проект «Дом для молодой многодетной сельской семьи», рассказала депутат облдумы Елена Кашкарова. По нему в сентябре на деньги единороссов и благотворителей будет построен уже двадцатый дом для многодетных. «Новоселье уже отметили 19 семей с пятью и более детьми», — сообщила Кашкарова. В Курганской области молодым семьям, проживающим в селах, стали выделять субсидии на оплату первоначального взноса на ипотеку, добавил руководитель фракции «Единой России» в Курганской облдуме Марат Исламов.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев 9 июня подвел итоги работы партии за пять лет. Он сообщил, что предвыборная программа 2016 года выполнена, и дал старт новой кампании перед выборами в Госдуму 2021 года.