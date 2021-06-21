Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе Google

Поиск Google работает неадекватно Фото: Анна Майорова © URA.RU

У крупнейшей сети поисковых систем, принадлежащей корпорации Google, произошли сбои в работе. Жалобы на неадекватную работу сервиса поступают из Москвы и Киева. Об это свидетельствуют данные с сайта о состоянии сервисов и их отключении в реальном времени Downdetector.

«Свыше 1,8 тысячи отчетов о сбоях в работе поисковой системы зафиксировано в России 22 июня. Сервис начал работать некорректно примерно в 07:27 по московскому времени. 72% пользователей сервиса сообщили о некорректной работе Google при переходе на страницу поисковика», — пишет « Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Downdetector. Большее количество жалоб поступило от жителей Москвы — 27% столкнулись с трудностями при входе на сайт.

Такой график предоставляет сервис, зафиксировавший сбой с Google за 24 часа Downdetector

Ранее российские власти решили замедлить работу Google. Это может сказаться на работе других сайтов и смартфонов на платформе Android. Инструменты Роскомнадзора для предотвращения инцидентов сочли недостаточно адекватными, передает телеканал 360.