21 июня 2021

Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе Google

© Служба новостей «URA.RU»
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Поисковые системы «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург , интернет, гугл, google, поисковая система, поиск
Поиск Google работает неадекватно Фото:

У крупнейшей сети поисковых систем, принадлежащей корпорации Google, произошли сбои в работе. Жалобы на неадекватную работу сервиса поступают из Москвы и Киева. Об это свидетельствуют данные с сайта о состоянии сервисов и их отключении в реальном времени Downdetector.

«Свыше 1,8 тысячи отчетов о сбоях в работе поисковой системы зафиксировано в России 22 июня. Сервис начал работать некорректно примерно в 07:27 по московскому времени. 72% пользователей сервиса сообщили о некорректной работе Google при переходе на страницу поисковика», — пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Downdetector. Большее количество жалоб поступило от жителей Москвы — 27% столкнулись с трудностями при входе на сайт.

Такой график предоставляет сервис, зафиксировавший сбой с Google за 24 часа

Ранее российские власти решили замедлить работу Google. Это может сказаться на работе других сайтов и смартфонов на платформе Android. Инструменты Роскомнадзора для предотвращения инцидентов сочли недостаточно адекватными, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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