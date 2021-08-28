В «Векторе» сравнили свою вакцину от коронавируса с кукурузой

Белок-носитель в вакцине выгладит, как початок кукурузы, уточнила Татьяна Непомнящих Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заместитель генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих объяснила различия между вакцинами «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» на примере кукурузы. По ее словам, препарат выглядит как початок, покрытый «зернышками» трех цветов — пептидами.

«В вакцине „ЭпиВакКорона“ все три пептида синтезировались отдельно. И, если мы на вакцину посмотрим, она выглядит, как початок кукурузы — это белок-носитель, покрытый зернышками трех цветов. Это три наших пептида. В „ЭпиВакКороне-Н“ два из этих зернышек объединены», — цитирует Татьяну Непомнящих RT.

Биолог уточнила, что «ЭпиВакКорону-Н» проще производить в больших объемах, что актуально в условиях большого спроса на вакцину от COVID-19. При этом для обывателя, который хочет сделать прививку, никакой разницы между старым и новым вариантами препарата нет. По словам Непомнящих, «ЭпиВакКорона-Н» содержит те же действующие компоненты, что и «ЭпиВакКорона».

Ранее Минздрав зарегистрировал новую вакцину от «Вектора». Это пятый по счету российский препарат для профилактики COID-19. Его можно будет использовать среди взрослых от 18 до 60 лет. Беременным такая вакцина противопоказана. Вводить «ЭпиВакКорону-Н» будут с интервалом в 14—21 день, передает телеканал 360.