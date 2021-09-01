Экс-глава «Проекта» получил деньги на новые расследования. Стипендию дал Стэнфорд

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Роман Баданин получил от Сэнфорда стипендию в области журналистики Фото:

Главного редактора информационного агентства «Проект» (признано в России нежелательной организацией) Романа Баданина (включен в реестр иностранных агентов) назначили старшим научным сотрудником в университете Стэнфорда в США. Он получил стипендию имени Джона Найта на продолжение журналистских расследований.

«Российский журналист, расследование которого было недавно запрещено Кремлем, был назначен старшим научным сотрудником. Роман Баданин проведет следующие 10 месяцев в Стэнфорде, сосредоточившись на поиске альтернативных способов продолжения подготовки таких подробных расследований», — сообщается на официальном сайте стипендии имени Джона Найта (JSK Fellowships).

Директор JSK Fellowships Доун Гарсия сообщила, что Стэнфорд предоставит Баданину безопасное пространство и поддержку для того, чтобы он продолжал свои расследования. Отмечается, что сейчас экс-редактор «Проекта» помогает членам его команды покинуть Россию.

Баданин уже обучался журналистике в Стэнфордском университете в 2017—2018 годах. В рамках этой программы он решил создать издание «Проект».

Проект Баданина занимался публикациями расследований о чиновниках, политиках и олигархах. В частности, журналисты издания подготовили материалы о президенте РФ Владимире Путине и главе Чечни Рамзане Кадырове. В июне 2021 года правоохранительные органы провели обыски у Баданина и ряда журналистов «Проекта». Позднее Генпрокуратура РФ признала работу издания нежелательной, а его главного редактора и несколько сотрудников признали иностранными агентами, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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