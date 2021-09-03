Экс-премьер Яценюк: РФ хочет уничтожить газовую систему Украины

Соглашение о поставках газа на Украину нужно было подписывать между Киевом, Москвой и Брюсселем, считает Арсений Яценюк Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Россия хочет превратить газотранспортную систему (ГТС) его страны в металлолом. По его мнению, чтобы решить вопрос о поставках российского раза, необходимо подписать трехстороннее соглашение между Москвой, Киевом и Евросоюзом.

«Цель России одна — превратить украинскую газотранспортную систему в металлолом. Она половину этого уже сделала», — заявил Арсений Яценюк в эфире youtube-канала Shuster online.

По словам бывшего премьер-министра, Киев не должен был подписывать договор на поставки газа только с Россией. Яценюк считает, что Европейский союз должен был стать третьей стороной в этом соглашении и в случае нарушения его Москвой нести вместе с ней ответственность.

Ранее Киев и Вашингтон в совместном заявлении о стратегическом партнерстве стран выступили против газопровода «Северный поток — 2». Документ был принят по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Так, Киев и Вашингтон считают «Северный поток — 2» угрозой для европейской энергетической безопасности. В частности, они намерены поддерживать усилия по увеличению транзита газа на Украину, передает RT.