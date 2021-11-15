Кремль работает над снижением уровня инфляции в России

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
По словам Дмитрия Пескова, вопрос снижения уровня инфляции в РФ является ключевым для правительства Фото:

Снижение уровня инфляции в России является приоритетным вопросом как для главы государства Владимира Путина, так и для правительства страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о возвращении инфляции к таргетной зоне является приоритетом для главы государства и правительства. По его [Путина] поручению ведется постоянная работа», — заявил Песков во время своего конференц-колла.

Представитель Кремля также подчеркнул, что высокая инфляция в стране в первую очередь связана с последствиями экономического кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса. Кроме того, на рост цен в России влияют и мировые тенденции и, в частности, высокая инфляция в зонах доллара и евро.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что финансовому регулятору невыгодна низкая ключевая ставка. По ее словам, инфляция является главной бедой России, поэтому ЦБ не в праве поддерживать ставку низкой и тем самым отпустить инфляцию в стране.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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