Решетников: рост цен в России превысит ожидания властей

08 декабря 2021 в 22:03 Размер текста - 17 +

Максим Решетников признал высокий уровень инфляции в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021 Инфляция в России на данный момент составляет 8,4%, а будет она выше, чем предполагало Министерство экономического развития и Центробанк. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников. «У нас сейчас [инфляция] 8,4% — она «соскочила» с 8,1% до 8,4%. У нас достаточно сильный рост был уже и в прошлом году, в то же время понятно, что она будет вокруг диапазона «8% плюс. В этом году итоги будут выше тех оценок, которые и мы, и Центральный банк делали», — пояснил он, слова Решетникова приводит ТАСС. Ранее Центробанк сделал прогноз, согласно которому инфляция в России в этом году не должна была превысить 7,4-7,9%. Ее рост стал возможен благодаря удорожанию ряда услуг, в первую очередь — зарубежного туризма. При этом, по словам Решетникова, примерно половина роста экономики страны происходит благодаря потребительскому рынку. Ранее сообщалось, что правительство РФ проработает вопрос о снижении уровня инфляции в РФ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после того, как Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с членами правительства заявил, что рост инфляции остается главной проблемой для россиян. Российский лидер отметил, что на конец ноября она составила 8,4%, и нужно сделать все, чтобы вернуться к уровню в 4%, напоминают «Дни.ру». Основные причины роста — мягкая бюджетная политика некоторых зарубежных стран, отмечает Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Инфляция в России на данный момент составляет 8,4%, а будет она выше, чем предполагало Министерство экономического развития и Центробанк. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников. «У нас сейчас [инфляция] 8,4% — она «соскочила» с 8,1% до 8,4%. У нас достаточно сильный рост был уже и в прошлом году, в то же время понятно, что она будет вокруг диапазона «8% плюс. В этом году итоги будут выше тех оценок, которые и мы, и Центральный банк делали», — пояснил он, слова Решетникова приводит ТАСС. Ранее Центробанк сделал прогноз, согласно которому инфляция в России в этом году не должна была превысить 7,4-7,9%. Ее рост стал возможен благодаря удорожанию ряда услуг, в первую очередь — зарубежного туризма. При этом, по словам Решетникова, примерно половина роста экономики страны происходит благодаря потребительскому рынку. Ранее сообщалось, что правительство РФ проработает вопрос о снижении уровня инфляции в РФ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после того, как Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с членами правительства заявил, что рост инфляции остается главной проблемой для россиян. Российский лидер отметил, что на конец ноября она составила 8,4%, и нужно сделать все, чтобы вернуться к уровню в 4%, напоминают «Дни.ру». Основные причины роста — мягкая бюджетная политика некоторых зарубежных стран, отмечает Nation News.