Юрист предупредил о наказании при оставлении ребенка одного дома

25 декабря 2021 в 06:35 Размер текста - 17 +

Наказание последует, если ребенок получит травмы, оставшись один дома Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские законы не запрещают оставлять ребенка одного в квартире, однако в случае если он получит травму, родителям грозит уголовная ответственность и лишение родительских прав. Об этом предупредил президент Национальной ассоциации «Комплаенс» Владимир Балакин. По его словам, ребенок до 14 лет является малолетним, поэтому в случае травмы или ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, родителям может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. «Помимо уголовного наказания, на основании полученных от полиции документов региональные органы опеки вправе поставить вопрос о лишении родительских прав в судебном порядке», — отметил Балакин. Он объяснил, что чаще всего в полицию или органы опеки обращаются медики, сотрудники образовательных учреждений, родственники и соседи по многоквартирному дому. Балакин объяснил, что, если в отсутствие родителей ребенок получит травмы, несовместимые с жизнью, им грозит наказание за причинение смерти по неосторожности с лишением свободы сроком до двух лет. Ранее юрист Людмила Александрова в разговоре с URA.RU сообщила, что ребенок может самостоятельно обратиться за помощью. «Вообще, осуществляют защиту прав и законных интересов ребенка — родители. Но в ситуации, когда самими родителями нарушаются права и интересы ребенка, в том числе при невыполнении или ненадлежащем выполнении ими своих обязанностей, ребенок вправе самостоятельно обратиться в орган опеки и попечительства», — отметила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские законы не запрещают оставлять ребенка одного в квартире, однако в случае если он получит травму, родителям грозит уголовная ответственность и лишение родительских прав. Об этом предупредил президент Национальной ассоциации «Комплаенс» Владимир Балакин. По его словам, ребенок до 14 лет является малолетним, поэтому в случае травмы или ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, родителям может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. «Помимо уголовного наказания, на основании полученных от полиции документов региональные органы опеки вправе поставить вопрос о лишении родительских прав в судебном порядке», — отметил Балакин. Он объяснил, что чаще всего в полицию или органы опеки обращаются медики, сотрудники образовательных учреждений, родственники и соседи по многоквартирному дому. Балакин объяснил, что, если в отсутствие родителей ребенок получит травмы, несовместимые с жизнью, им грозит наказание за причинение смерти по неосторожности с лишением свободы сроком до двух лет. Ранее юрист Людмила Александрова в разговоре с URA.RU сообщила, что ребенок может самостоятельно обратиться за помощью. «Вообще, осуществляют защиту прав и законных интересов ребенка — родители. Но в ситуации, когда самими родителями нарушаются права и интересы ребенка, в том числе при невыполнении или ненадлежащем выполнении ими своих обязанностей, ребенок вправе самостоятельно обратиться в орган опеки и попечительства», — отметила она.