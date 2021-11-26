Юристы перечислили штрафы для плохих родителей

Родителям грозит тюрьма из-за неоказания детям медицинской помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Недобросовестным родителям из-за неисполнения своих обязанностей грозит штраф или тюремное заключение. Об этом URA.RU рассказала юрист по семейным делам адвокатского бюро «Q&A» Елена Гнездилова и юрист Людмила Александрова.

«Статья 5.35 КоАП РФ устанавливает ответственность за неисполнение родительских обязанностей. Максимальное наказание — штраф до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пяти суток. Кроме того, статьей 5.35.1. КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание детей. Ответственность за такое правонарушение — обязательные работы на срок до 150 часов, или административный арест на срок до 15 суток», — сказала Елена Гнездилова.

Людмила Александрова предупредила, что россиянам может грозить уголовная ответственность за неисполнение родительских обязанностей, если это связано с жестоким обращением с ребенком. «Оно может быть выражено, например, в психическом или физическом насилии, покушении на половую неприкосновенность, кормление непригодными к пище продуктами, отказ от госпитализации ребенка, длительное время нуждающегося в медицинском уходе. Уголовная ответственность предусмотрена статьей 156 УК РФ и имеет место только с умыслом. За такое преступление может наступить ответственность вплоть до лишения свободы на срок до трех лет», — сообщила эксперт.

Специалисты отметили, что ребенок может самостоятельно обратиться за помощью. «Вообще, осуществляют защиту прав и законных интересов ребенка — родители. Но в ситуации, когда самими родителями нарушаются права и интересы ребенка, в том числе при невыполнении или ненадлежащем выполнении ими своих обязанностей, ребенок вправе самостоятельно обратиться в орган опеки и попечительства», — объяснила Александрова. Ее слова подтвердила Елена Гнездилова: «С 14 лет ребенок может самостоятельно обратиться в суд».