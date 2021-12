NYT: неопытность людей Зеленского приведет к ужасным последствиям

26 декабря 2021 в 22:05 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский выбрал в окружение людей из «Квартала 95», пишет NYT Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Война на Украине Некомпетентность команды президента Украины Владимира Зеленского может привести к тому, что усугубятся «трения» между Россией и США. Об этом сообщает газета The New York Times. «По мере того, как Украина готовится к возможной войне с Россией, растет беспокойство по поводу того, что неопытность в окружении Зеленского может иметь ужасные последствия, и не только для их собственной страны. Любительская оплошность может стать поводом для войны, что значительно усугубит трения между Россией и США», — пишет газета The New York Times. Зеленский выбрал себе в команду людей без какого-либо опыта в военных действиях или дипломатии. Президент Украины при назначении полагался на личную лояльность, а не на опыт, заявляет издание со ссылкой на мнение политических аналитиков. «Зеленский окружил себя людьми, привлеченными из его комедийной студии „Квартал 95“», — передает The New York Times. Издание сообщает, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Военные Киева вряд ли смогут остановить их, несмотря на обучение и технику от США, указано в публикации. Ранее The New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома США сообщило, что Пентагон собирается предоставлять Украине разведданные для оперативной реакции в случае возможного вторжения со стороны РФ. В Кремле заявили, что согласны обсуждать отвод войск от украинской границы только после получения ответа от США по гарантиям безопасности. Bloomberg заявляло, что Россия продолжает наращивать войска на границе Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Некомпетентность команды президента Украины Владимира Зеленского может привести к тому, что усугубятся «трения» между Россией и США. Об этом сообщает газета The New York Times. «По мере того, как Украина готовится к возможной войне с Россией, растет беспокойство по поводу того, что неопытность в окружении Зеленского может иметь ужасные последствия, и не только для их собственной страны. Любительская оплошность может стать поводом для войны, что значительно усугубит трения между Россией и США», — пишет газета The New York Times. Зеленский выбрал себе в команду людей без какого-либо опыта в военных действиях или дипломатии. Президент Украины при назначении полагался на личную лояльность, а не на опыт, заявляет издание со ссылкой на мнение политических аналитиков. «Зеленский окружил себя людьми, привлеченными из его комедийной студии „Квартал 95“», — передает The New York Times. Издание сообщает, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Военные Киева вряд ли смогут остановить их, несмотря на обучение и технику от США, указано в публикации. Ранее The New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома США сообщило, что Пентагон собирается предоставлять Украине разведданные для оперативной реакции в случае возможного вторжения со стороны РФ. В Кремле заявили, что согласны обсуждать отвод войск от украинской границы только после получения ответа от США по гарантиям безопасности. Bloomberg заявляло, что Россия продолжает наращивать войска на границе Украины.