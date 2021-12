NYT: США передадут Украине разведданные о российской армии

25 декабря 2021 в 09:17 Размер текста - 17 +

Пентагон планирует предоставлять Украине разведданные, чтобы она могла оперативно отреагировать на возможное вторжение России. Об этом со ссылкой на высокопоставленных представителей американского Белого дома сообщает The New York Times. «Пентагон работает над планом по предоставлению Украине разведданных, которые помогут стране быстрее отреагировать на возможное вторжение России. Информация будет включать изображения того, движутся ли российские войска для перехода через границу. Такие денные, если они будут предоставлены вовремя, могут позволить украинским военным предотвратить атаку», — передает The New York Times. Официальные лица уточнили, что Минобороны США, Белый дом и Госдепартамент рассматривают возможность перенаправления вертолетов и другой военной техники на Украину. Когда-то ее выделили афганским военным. Издание отмечает, что Вашингтон уже поставляет Киеву противотанковые управляемые ракеты Javelins. Источники отметили, что Украина уже получила больший доступ к разведанным США. При этом официальные лица признают, что это может привести к тому, что Киев нанесет удар первым. Ранее Bloomberg сообщал, что Россия продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. По данным спутниковых снимков и украинского Совета безопасности, в юго-западной части РФ размещено около 122 тысяч солдат, а также танки, артиллерия и системы ПВО. До этого посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что перемещения войск РФ у границы с Украиной являются ответом на угрозу со стороны НАТО. Президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон отправит войска в соседние страны альянса, если Россия нападет на Украину, передает «Национальная служба новостей». Тем временем в Кремле сообщили, что РФ не будет ни на кого нападать, если другие государства не пересекут очерченные ею границы.