Мать ребенка, замерзшего насмерть, издевается над своими детьми

Особенности развития появились у детей из-за ненадлежащего воспитания, считает Антонина Ильина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У всех братьев и сестер мальчика, замерзшего насмерть на улице в подмосковном городе Дубна, есть особенности развития. Об этом рассказала знакомая семьи Антонина Ильина (имя по просьбе женщины изменено). По ее мнению, мать детей сама довела их до такого состояния.

«Это явно особенности приобретенные, и связаны они с воспитанием. Если бы не мать, дети бы нормальными росли. Не странно ли, что у одной семьи пять детей, и все с особенностями? У нас ведь как по закону: приоритет семейного воспитания. Мать прекрасно знает: если у нее дети одеты-обуты, то фиг отнимут. А если еще довести до психдиагноза или другой инвалидности их, то и пособие побольше будет», — цитирует Антонину Ильину «Ридус».

По словам женщины, неравнодушные соседи не раз обращались с жалобами на эту семью в отдел по работе с несовершеннолетними. Однако они «отбрехались», заявила Иванова. В частности, семье погибшего мальчика удалось уйти от ответственности после того, как одной из его сестер сломали ключицу. Заведующая отделом опеки и попечительства в Дубне Татьяна Тарасова отказалась комментировать информацию о семье погибшего мальчика без согласования с Министерством образования РФ.

Иванова сообщила, что помимо детей в квартире проживают их биологический отец и отчим. По словам женщины, новый сожитель матери домогается до одной из несовершеннолетних девочек — это видели соседи. В семье осталось четверо детей. Одна из сестер входит в период полового созревания, отметила Иванова.

Тело 11-летнего мальчика обнаружили в Дубне 28 декабря. Предполагается, что ребенок скончался от переохлаждения. За день до этого о пропаже мальчика сообщили в социальных сетях. Ребенок должен был поехать в школу на автобусе, но так и не добрался туда. У мальчика было расстройство аутистического спектра. Семья школьника состоит на учете в надзорных органах.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам