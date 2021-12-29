Клиенты жалуются на сбои в «Альфа банке»

29 декабря 2021 в 16:50 Размер текста - 17 +

На сбои в «Альфа банке» пожаловались почти 900 клиентов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пользователи «Альфа банка» жалуются на сбои в работе мобильного приложения и сайта. О сбоях URA.RU рассказала одна из клиентов кредитной организации. «У „Альфы“ не работает приложение и прилег интернет-банк: в него зайти не получается, SMS не присылает. Общалась с оператором, девушка сказала: „ну да, это общая проблема, работаем над этим“», — пожаловалась агентству клиент банка. По данным сервиса Downdetector, с проблемами в доступе к приложению или сайту столкнулись почти 900 человек. Сбои начались с 11:23 по мск и продолжаются до сих пор. В ноябре клиента «Альфа банка» уже жаловались на технические проблемы на сайте и в приложении. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пользователи «Альфа банка» жалуются на сбои в работе мобильного приложения и сайта. О сбоях URA.RU рассказала одна из клиентов кредитной организации. «У „Альфы“ не работает приложение и прилег интернет-банк: в него зайти не получается, SMS не присылает. Общалась с оператором, девушка сказала: „ну да, это общая проблема, работаем над этим“», — пожаловалась агентству клиент банка. По данным сервиса Downdetector, с проблемами в доступе к приложению или сайту столкнулись почти 900 человек. Сбои начались с 11:23 по мск и продолжаются до сих пор. В ноябре клиента «Альфа банка» уже жаловались на технические проблемы на сайте и в приложении.