Клиенты жалуются на сбои в «Альфа банке»

Пользователи «Альфа банка» жалуются на сбои в работе мобильного приложения и сайта. О сбоях URA.RU рассказала одна из клиентов кредитной организации.
«У „Альфы“ не работает приложение и прилег интернет-банк: в него зайти не получается, SMS не присылает. Общалась с оператором, девушка сказала: „ну да, это общая проблема, работаем над этим“», — пожаловалась агентству клиент банка.
По данным сервиса Downdetector, с проблемами в доступе к приложению или сайту столкнулись почти 900 человек. Сбои начались с 11:23 по мск и продолжаются до сих пор. В ноябре клиента «Альфа банка» уже жаловались на технические проблемы на сайте и в приложении.
Пользователи «Альфа банка» жалуются на сбои в работе мобильного приложения и сайта. О сбоях URA.RU рассказала одна из клиентов кредитной организации. «У „Альфы“ не работает приложение и прилег интернет-банк: в него зайти не получается, SMS не присылает. Общалась с оператором, девушка сказала: „ну да, это общая проблема, работаем над этим“», — пожаловалась агентству клиент банка. По данным сервиса Downdetector, с проблемами в доступе к приложению или сайту столкнулись почти 900 человек. Сбои начались с 11:23 по мск и продолжаются до сих пор. В ноябре клиента «Альфа банка» уже жаловались на технические проблемы на сайте и в приложении.