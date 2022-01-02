Британия обвинила Россию в масштабной кибератаке

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Кибератака ударила по академическому подразделению британского Минобороны Фото:

Кибератаку на академическое подразделение минобороны Великобритании могла совершить Россия или Китай. Об этом заявил экс-маршал авиации Великобритании Эдвард Стрингер, который руководил академией в 2018—2021 годах.

Эдвард Стрингер заявил, что у Китая, России, Ирана и Северной Кореи есть возможность провести такой взлом. «Это может быть любой из них, или это может быть кто-то, кто пытается найти уязвимость для атаки вымогателя, которая, как вы понимаете, была настоящей преступной организацией», — сказал Эдвард Стрингер в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, злоумышленники не смогли проникнуть в компьютерную сеть других учреждений Минобороны Великобритании или получить доступ к ценным данным. Стрингер заявил, что именно это могло быть их целью.

О кибератаке стало известно в марте 2021 года. Она ударила по академическому подразделению британского Минобороны. Работу сайта все еще не возобновили.

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Кибератаку на академическое подразделение минобороны Великобритании могла совершить Россия или Китай. Об этом заявил экс-маршал авиации Великобритании Эдвард Стрингер, который руководил академией в 2018—2021 годах. Эдвард Стрингер заявил, что у Китая, России, Ирана и Северной Кореи есть возможность провести такой взлом. «Это может быть любой из них, или это может быть кто-то, кто пытается найти уязвимость для атаки вымогателя, которая, как вы понимаете, была настоящей преступной организацией», — сказал Эдвард Стрингер в интервью телеканалу Sky News. По его словам, злоумышленники не смогли проникнуть в компьютерную сеть других учреждений Минобороны Великобритании или получить доступ к ценным данным. Стрингер заявил, что именно это могло быть их целью. О кибератаке стало известно в марте 2021 года. Она ударила по академическому подразделению британского Минобороны. Работу сайта все еще не возобновили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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