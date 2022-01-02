Британия обвинила Россию в масштабной кибератаке

Кибератаку на академическое подразделение минобороны Великобритании могла совершить Россия или Китай. Об этом заявил экс-маршал авиации Великобритании Эдвард Стрингер, который руководил академией в 2018—2021 годах.
Эдвард Стрингер заявил, что у Китая, России, Ирана и Северной Кореи есть возможность провести такой взлом. «Это может быть любой из них, или это может быть кто-то, кто пытается найти уязвимость для атаки вымогателя, которая, как вы понимаете, была настоящей преступной организацией», — сказал Эдвард Стрингер в интервью телеканалу Sky News.
По его словам, злоумышленники не смогли проникнуть в компьютерную сеть других учреждений Минобороны Великобритании или получить доступ к ценным данным. Стрингер заявил, что именно это могло быть их целью.
О кибератаке стало известно в марте 2021 года. Она ударила по академическому подразделению британского Минобороны. Работу сайта все еще не возобновили.
Кибератаку на академическое подразделение минобороны Великобритании могла совершить Россия или Китай. Об этом заявил экс-маршал авиации Великобритании Эдвард Стрингер, который руководил академией в 2018—2021 годах. Эдвард Стрингер заявил, что у Китая, России, Ирана и Северной Кореи есть возможность провести такой взлом. «Это может быть любой из них, или это может быть кто-то, кто пытается найти уязвимость для атаки вымогателя, которая, как вы понимаете, была настоящей преступной организацией», — сказал Эдвард Стрингер в интервью телеканалу Sky News. По его словам, злоумышленники не смогли проникнуть в компьютерную сеть других учреждений Минобороны Великобритании или получить доступ к ценным данным. Стрингер заявил, что именно это могло быть их целью. О кибератаке стало известно в марте 2021 года. Она ударила по академическому подразделению британского Минобороны. Работу сайта все еще не возобновили.