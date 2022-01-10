Кремль: президенты Путин и Байден готовы к новому разговору

10 января 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Президенты России и США готовы к новому разговору в любое время, сообщил URA.RU представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: официальный сайт президента РФ В Кремле не исключают нового телефонного разговора или встречи президентов России и США после двусторонних переговоров в Женеве по гарантиям безопасности. Владимир Путин и Джо Байден еще во время созвона в конце 2021 года подтвердили, что готовы к такому контакту при необходимости, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «В настоящее время каких-то договоренностей [по телефонному звонку или встрече] нет. Но в ходе прошлого телефонного разговора, который был накануне Нового года, президенты подтвердили свою готовность созваниваться при необходимости. Когда переговоры [в Женеве] завершатся, мы поймем, на чем мы стоим, и тогда будет понятно, как оценивать ситуацию дальше», — сообщил Песков. Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности начались 10 января в Женеве. Делегацию РФ возглавляет замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин. Американской делегацией руководит первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кремле не исключают нового телефонного разговора или встречи президентов России и США после двусторонних переговоров в Женеве по гарантиям безопасности. Владимир Путин и Джо Байден еще во время созвона в конце 2021 года подтвердили, что готовы к такому контакту при необходимости, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «В настоящее время каких-то договоренностей [по телефонному звонку или встрече] нет. Но в ходе прошлого телефонного разговора, который был накануне Нового года, президенты подтвердили свою готовность созваниваться при необходимости. Когда переговоры [в Женеве] завершатся, мы поймем, на чем мы стоим, и тогда будет понятно, как оценивать ситуацию дальше», — сообщил Песков. Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности начались 10 января в Женеве. Делегацию РФ возглавляет замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин. Американской делегацией руководит первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.