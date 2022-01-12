В Казахстане сожгли и разгромили магазины челябинского депутата

Во время беспорядков в Казахстане в Алматы сожжены и разгромлены магазины обувной фирмы «Юничел», совладельцем которой является депутат заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко. Погромщики вынесли из магазинов выручку, обувь и компьютеры. Эту информацию URA.RU подтвердил сам депутат.
«Главное, что не пострадали люди! Повреждены два магазина, один, в торговом комплексе, сожжен. Из них вынесли кассовые аппараты, компьютеры и обувь. Завалы разбирают и смотрят, какую обувь можно продавать», — сообщил URA.RU Денисенко.
Депутат отметил, что пока вопрос о компенсациях не обсуждается. Ущерб превысил десятки миллионов рублей. Всего «Юничел» имеет в Казахстане 98 магазинов в 49 городах.
Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Некоторые протестующие стали захватывать ряд госучреждений и громить торговые центры и магазины. Ранее сообщалось, что оперативное развертывание миротворцев ОДКБ позволило казахстанским правоохранительным органам стабилизировать обстановку в Казахстане.
Во время беспорядков в Казахстане в Алматы сожжены и разгромлены магазины обувной фирмы «Юничел», совладельцем которой является депутат заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко. Погромщики вынесли из магазинов выручку, обувь и компьютеры. Эту информацию URA.RU подтвердил сам депутат. «Главное, что не пострадали люди! Повреждены два магазина, один, в торговом комплексе, сожжен. Из них вынесли кассовые аппараты, компьютеры и обувь. Завалы разбирают и смотрят, какую обувь можно продавать», — сообщил URA.RU Денисенко. Депутат отметил, что пока вопрос о компенсациях не обсуждается. Ущерб превысил десятки миллионов рублей. Всего «Юничел» имеет в Казахстане 98 магазинов в 49 городах. Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Некоторые протестующие стали захватывать ряд госучреждений и громить торговые центры и магазины. Ранее сообщалось, что оперативное развертывание миротворцев ОДКБ позволило казахстанским правоохранительным органам стабилизировать обстановку в Казахстане.