В Казахстане сожгли и разгромили магазины челябинского депутата

12 января 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

Убытки «Юничел», совладельцем которой является Алексей Денисенко, составили десятки миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Во время беспорядков в Казахстане в Алматы сожжены и разгромлены магазины обувной фирмы «Юничел», совладельцем которой является депутат заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко. Погромщики вынесли из магазинов выручку, обувь и компьютеры. Эту информацию URA.RU подтвердил сам депутат. «Главное, что не пострадали люди! Повреждены два магазина, один, в торговом комплексе, сожжен. Из них вынесли кассовые аппараты, компьютеры и обувь. Завалы разбирают и смотрят, какую обувь можно продавать», — сообщил URA.RU Денисенко. Депутат отметил, что пока вопрос о компенсациях не обсуждается. Ущерб превысил десятки миллионов рублей. Всего «Юничел» имеет в Казахстане 98 магазинов в 49 городах. Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Некоторые протестующие стали захватывать ряд госучреждений и громить торговые центры и магазины. Ранее сообщалось, что оперативное развертывание миротворцев ОДКБ позволило казахстанским правоохранительным органам стабилизировать обстановку в Казахстане. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Во время беспорядков в Казахстане в Алматы сожжены и разгромлены магазины обувной фирмы «Юничел», совладельцем которой является депутат заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко. Погромщики вынесли из магазинов выручку, обувь и компьютеры. Эту информацию URA.RU подтвердил сам депутат. «Главное, что не пострадали люди! Повреждены два магазина, один, в торговом комплексе, сожжен. Из них вынесли кассовые аппараты, компьютеры и обувь. Завалы разбирают и смотрят, какую обувь можно продавать», — сообщил URA.RU Денисенко. Депутат отметил, что пока вопрос о компенсациях не обсуждается. Ущерб превысил десятки миллионов рублей. Всего «Юничел» имеет в Казахстане 98 магазинов в 49 городах. Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Некоторые протестующие стали захватывать ряд госучреждений и громить торговые центры и магазины. Ранее сообщалось, что оперативное развертывание миротворцев ОДКБ позволило казахстанским правоохранительным органам стабилизировать обстановку в Казахстане.