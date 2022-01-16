Ученые США развенчали миф о новых штаммах COVID

В США считают, что коронавирус продолжит мутировать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мнение врачей о том, что новый омикрон-штамм является последней атакой коронавируса — миф. Об этом заявил эпидемиолог-инфекционист из Бостонского университета Леонардо Мартинес. По его словам, быстрое распространение вирусов приведет к еще большему количеству его вариантов.

«Чем быстрее распространяется „Омикрон“, тем больше возможностей для мутаций, что может привести к большему количеству вариантов. Я совершенно не сомневаюсь, что эти вирусы будут продолжать мутировать, и мы будем иметь дело с этим еще очень долго», — передает заявление Мартинеса ApNews.

По словам эксперта по инфекционным заболеваниям Стюарта Кэмпбелл Рэй, вероятными рассадниками новых вариантов являются более длительные, стойкие инфекции. При этом он отметил, что распространение инфекции должно быть очень широким.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что «Омикрон» станет последней мутацией коронавируса. Помимо этого, главный внештатный специалист по медпрофилактике минздрава Свердловской области Александр Харитонов также уточнял, что новый омикрон-штамм является последней атакой коронавируса.

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