В Германии заявили о скором запуске «Северного потока — 2»

17 января 2022 в 08:15 Размер текста - 17 +

Сертификация «Северного потока — 2» ранее была приостановлена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Для запуска газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию необходимо выполнить некоторые требования и тогда проект будет запущен в ближайшее время. Об этом заявил депутат комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер, не уточнив, о каких требованиях идет речь. «Проект почти завершен, не хватает только выполнить некоторые требования, чтобы прошла его сертификация. <…> „Северный поток — 2“ — это экономический проект, который, быть может, не все поддерживают, но в Германии есть намеки на достижение согласия в этой области. Если рамочные условия кардинально не изменятся, а я этого не вижу в ближайшее время, то проект будет запущен», — поделился в интервью газете «Известия» депутат Штегнер. Он подчеркнул, что Германия ставит перед собой планы по климатической нейтральности, поэтому стране нужен энергетический источник для переходного периода. Но, по словам Штегнера, пока не выполнены все условия для введения в работу газопровода из России в ФРГ. «СП-2 должен соответствовать определенным требованиям, которые пока не выполнены. Как только они будут выполнены, я полагаю, что проект может быть введен в эксплуатацию» — заключил немецкий депутат. Ранее директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер заявил, что «Северный поток — 2» запустят в течение 2022 года. Однако пока сертификация проекта приостановлена. Против проекта выступают ряд некоторых стран, включая США и Украину. Например, руководитель «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко допустил, что Германия хочет заработать на «Северном потоке — 2», передает телеканал 360. А в США пытались ввести санкции против газопровода, уточняет Национальная служба новостей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для запуска газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию необходимо выполнить некоторые требования и тогда проект будет запущен в ближайшее время. Об этом заявил депутат комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер, не уточнив, о каких требованиях идет речь. «Проект почти завершен, не хватает только выполнить некоторые требования, чтобы прошла его сертификация. <…> „Северный поток — 2“ — это экономический проект, который, быть может, не все поддерживают, но в Германии есть намеки на достижение согласия в этой области. Если рамочные условия кардинально не изменятся, а я этого не вижу в ближайшее время, то проект будет запущен», — поделился в интервью газете «Известия» депутат Штегнер. Он подчеркнул, что Германия ставит перед собой планы по климатической нейтральности, поэтому стране нужен энергетический источник для переходного периода. Но, по словам Штегнера, пока не выполнены все условия для введения в работу газопровода из России в ФРГ. «СП-2 должен соответствовать определенным требованиям, которые пока не выполнены. Как только они будут выполнены, я полагаю, что проект может быть введен в эксплуатацию» — заключил немецкий депутат. Ранее директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер заявил, что «Северный поток — 2» запустят в течение 2022 года. Однако пока сертификация проекта приостановлена. Против проекта выступают ряд некоторых стран, включая США и Украину. Например, руководитель «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко допустил, что Германия хочет заработать на «Северном потоке — 2», передает телеканал 360. А в США пытались ввести санкции против газопровода, уточняет Национальная служба новостей.