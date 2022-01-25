Губернатор Моор поднялся в федеральном рейтинге. Комарова и Артюхов ухудшили показатели

25 января 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Александр Моор поднялся в рейтинге активности в Instagram с 47 на 44 строчку Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор занял 44 место в еженедельном рейтинге активности глав регионов в Instagram. Результаты исследования за 17—23 января опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Неделей ранее тюменский губернатор находился на 47 строчке. «Моор Александр Викторович — 44 место», — значится в рейтинге. За неделю губернатор Тюменской области опубликовал в социальной сети два поста и два сторис. 44 строчку он разделил с коллегой из Курской области Романом Старовойтом. Глава ХМАО Наталья Комарова оказалась на 10 месте, за неделю опустившись на одну строчку (15 постов, 29 сторис и два прямых эфира). Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов переместился с 20 на 40 место (три поста, четыре сторис). Лидером рейтинга за 17—23 января стал иркутский губернатор Игорь Кобзев (19 постов, 111 сторис). На втором месте — глава Костромской области Сергей Ситников (10 постов, 103 сторис), на третьем — губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров (40 постов, 27 сторис). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Губернатор Тюменской области Александр Моор занял 44 место в еженедельном рейтинге активности глав регионов в Instagram. Результаты исследования за 17—23 января опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Неделей ранее тюменский губернатор находился на 47 строчке. «Моор Александр Викторович — 44 место», — значится в рейтинге. За неделю губернатор Тюменской области опубликовал в социальной сети два поста и два сторис. 44 строчку он разделил с коллегой из Курской области Романом Старовойтом. Глава ХМАО Наталья Комарова оказалась на 10 месте, за неделю опустившись на одну строчку (15 постов, 29 сторис и два прямых эфира). Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов переместился с 20 на 40 место (три поста, четыре сторис). Лидером рейтинга за 17—23 января стал иркутский губернатор Игорь Кобзев (19 постов, 111 сторис). На втором месте — глава Костромской области Сергей Ситников (10 постов, 103 сторис), на третьем — губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров (40 постов, 27 сторис).