Губернатор Тюменской области Александр Моор занял 44 место в еженедельном рейтинге активности глав регионов в Instagram. Результаты исследования за 17—23 января опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Неделей ранее тюменский губернатор находился на 47 строчке.
«Моор Александр Викторович — 44 место», — значится в рейтинге. За неделю губернатор Тюменской области опубликовал в социальной сети два поста и два сторис. 44 строчку он разделил с коллегой из Курской области Романом Старовойтом.
Глава ХМАО Наталья Комарова оказалась на 10 месте, за неделю опустившись на одну строчку (15 постов, 29 сторис и два прямых эфира). Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов переместился с 20 на 40 место (три поста, четыре сторис).
Лидером рейтинга за 17—23 января стал иркутский губернатор Игорь Кобзев (19 постов, 111 сторис). На втором месте — глава Костромской области Сергей Ситников (10 постов, 103 сторис), на третьем — губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров (40 постов, 27 сторис).
Губернатор Тюменской области Александр Моор занял 44 место в еженедельном рейтинге активности глав регионов в Instagram. Результаты исследования за 17—23 января опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Неделей ранее тюменский губернатор находился на 47 строчке. «Моор Александр Викторович — 44 место», — значится в рейтинге. За неделю губернатор Тюменской области опубликовал в социальной сети два поста и два сторис. 44 строчку он разделил с коллегой из Курской области Романом Старовойтом. Глава ХМАО Наталья Комарова оказалась на 10 месте, за неделю опустившись на одну строчку (15 постов, 29 сторис и два прямых эфира). Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов переместился с 20 на 40 место (три поста, четыре сторис). Лидером рейтинга за 17—23 января стал иркутский губернатор Игорь Кобзев (19 постов, 111 сторис). На втором месте — глава Костромской области Сергей Ситников (10 постов, 103 сторис), на третьем — губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров (40 постов, 27 сторис).