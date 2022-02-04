В ПФР объяснили, как получить доплату к пенсии в феврале

Пенсионеры получат доплату за январь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионеры смогут автоматически получить доплату к пенсии с учетом индексации выплаты. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Вместе с пенсией за февраль поступит доплата за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут автоматически, обращаться в ПФР не нужно», — указано в аккаунте ПФР в соцсети «Вконтакте». Пенсии подняли неработающим пенсионерам.

Проиндексировать пенсии предложил президент РФ Владимир Путин. Выплаты решили увеличить выше уровня инфляции. В Госдуме приняли законопроект сразу в трех чтениях, изменения вступили в силу 1 февраля. В среднем пенсия составит 18 984 рубля, передает РАПСИ.