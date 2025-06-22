США обратились за помощью к Китаю из-за действий Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио выразил обеспокоенность возможным решением Ирана перекрыть Ормузский пролив и призвал власти Китая вмешаться в ситуацию. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Я призываю китайское правительство в Пекине позвонить им по этому поводу, так как они сами сильно зависят от Ормузского пролива в плане [транспортировки] своей нефти», — сказал Рубио. Его слова передает Fox News.
Рубио подчеркнул, что любое действие со стороны Ирана, направленное на блокировку пролива, будет рассматриваться как «ужасная ошибка» и «экономическое самоубийство», которое приведет к значительной эскалации конфликта. Такой шаг потребует ответных мер не только от Соединенных Штатов, но и от других стран.
Ранее власти Ирана неоднократно заявляли о готовности перекрыть Ормузский пролив в ответ на агрессию против страны, подчеркивая, что этот шаг может привести к перебоям в поставках нефти и росту цен на мировых рынках. Через пролив проходит большая часть экспорта нефти из стран Персидского залива в Азию и Европу, что усиливает обеспокоенность мирового сообщества возможной эскалацией конфликта.
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