Захарова: Запад закрывает глаза на катастрофические последствия войны Ирана и Израиля

Захарова: Запад не признает ядерную угрозу миру из-за ирано-израильской войны
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Захарова заявила, что Израиль наносит удары по объектам, где находятся ядерные материалы
Захарова заявила, что Израиль наносит удары по объектам, где находятся ядерные материалы Фото:
новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила отказ Запада признавать, что конфликт между Ираном и Израилем создает глобальную ядерную угрозу. Она отметила, что они фокусируют внимание на чем угодно, но не на главном. 

«Конечно, безусловно, — это угроза всему миру», — сказала она ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), комментируя ситуацию вокруг Ирана и Израиля. Она подчеркнула, что западные СМИ фокусируются на деталях ударов, игнорируя главную проблему. 

Дипломат указала на парадокс: ранее Запад пугал население ядерной угрозой от России, а теперь, когда снаряды разрываются рядом с ядерными объектами, тема потеряла актуальность. Она также выразила обеспокоенность ударами Израиля по объектам с ядерными материалами и привела пример атак киевского режима на Запорожскую АЭС, которые, по ее словам, остаются без должной реакции МАГАТЭ и Совбеза ООН. 

Ранее МИД РФ выразил категорическое осуждение в связи с ракетно-бомбовыми ударами, которые Соединенные Штаты нанесли 22 июня по ядерным объектам на территории Ирана. Эти действия последовали вслед за атаками Израиля. В ведомстве подчеркнули, что последствия данной операции, в том числе потенциальная радиологическая угроза, еще подлежат анализу. Тем не менее, уже сейчас очевидно, что произошла опасная эскалация, представляющая серьезную угрозу как региональной, так и глобальной безопасности.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила отказ Запада признавать, что конфликт между Ираном и Израилем создает глобальную ядерную угрозу. Она отметила, что они фокусируют внимание на чем угодно, но не на главном.  «Конечно, безусловно, — это угроза всему миру», — сказала она ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), комментируя ситуацию вокруг Ирана и Израиля. Она подчеркнула, что западные СМИ фокусируются на деталях ударов, игнорируя главную проблему.  Дипломат указала на парадокс: ранее Запад пугал население ядерной угрозой от России, а теперь, когда снаряды разрываются рядом с ядерными объектами, тема потеряла актуальность. Она также выразила обеспокоенность ударами Израиля по объектам с ядерными материалами и привела пример атак киевского режима на Запорожскую АЭС, которые, по ее словам, остаются без должной реакции МАГАТЭ и Совбеза ООН.  Ранее МИД РФ выразил категорическое осуждение в связи с ракетно-бомбовыми ударами, которые Соединенные Штаты нанесли 22 июня по ядерным объектам на территории Ирана. Эти действия последовали вслед за атаками Израиля. В ведомстве подчеркнули, что последствия данной операции, в том числе потенциальная радиологическая угроза, еще подлежат анализу. Тем не менее, уже сейчас очевидно, что произошла опасная эскалация, представляющая серьезную угрозу как региональной, так и глобальной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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