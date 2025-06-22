Захарова: Запад закрывает глаза на катастрофические последствия войны Ирана и Израиля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила отказ Запада признавать, что конфликт между Ираном и Израилем создает глобальную ядерную угрозу. Она отметила, что они фокусируют внимание на чем угодно, но не на главном.
«Конечно, безусловно, — это угроза всему миру», — сказала она ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), комментируя ситуацию вокруг Ирана и Израиля. Она подчеркнула, что западные СМИ фокусируются на деталях ударов, игнорируя главную проблему.
Дипломат указала на парадокс: ранее Запад пугал население ядерной угрозой от России, а теперь, когда снаряды разрываются рядом с ядерными объектами, тема потеряла актуальность. Она также выразила обеспокоенность ударами Израиля по объектам с ядерными материалами и привела пример атак киевского режима на Запорожскую АЭС, которые, по ее словам, остаются без должной реакции МАГАТЭ и Совбеза ООН.
Ранее МИД РФ выразил категорическое осуждение в связи с ракетно-бомбовыми ударами, которые Соединенные Штаты нанесли 22 июня по ядерным объектам на территории Ирана. Эти действия последовали вслед за атаками Израиля. В ведомстве подчеркнули, что последствия данной операции, в том числе потенциальная радиологическая угроза, еще подлежат анализу. Тем не менее, уже сейчас очевидно, что произошла опасная эскалация, представляющая серьезную угрозу как региональной, так и глобальной безопасности.
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