Вице-президент США назначил Израиль ответственным за смену власти в Иране

США возложили ответственность в вопросе устранения власти Ирана на Израиль, так как Вашингтон не заинтересован в смене иранского режима. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на вопрос о поддержке устранения верховного лидера Ирана.
«Это решать Израилю, но наша позиция абсолютно ясна — мы не стремимся к смене режима в Иране и не хотим расширять конфликт сверх нынешнего масштаба», — заявил Вэнс в интервью телеканалу NBC. По его словам, США фокусируются исключительно на нейтрализации ядерных амбиций Тегерана, избегая эскалации конфликта.
Вэнс ранее отметил, что Соединенные Штаты ведут борьбу не с Ираном как государством, а с ядерной программой, реализуемой Тегераном. По его словам, Вашингтон заинтересован в установлении мира при условии, что Иран откажется от развития своих ядерных возможностей. При этом Вэнс подчеркнул, что США готовы к конструктивным отношениям с Ираном, однако Тегеран должен воздерживаться от нападений на американских военнослужащих на Ближнем Востоке и отказаться от стремления к созданию ядерного оружия.
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