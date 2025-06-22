США предложили Ирану раздать свой уран другим странам

Вашингтон настаивает на том, чтобы Иран прекратил обогащение урана и передал свои запасы другим странам для обеднения. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио интервью Fox News.
«Любая страна в мире имеет право на наличие гражданской ядерной программы. У них нет права обогащать [уран] до 60%, прятать [ядерные объекты] под горой, разрабатывать ракеты большой, малой и средней дальности и финансировать подконтрольные террористические силы по всему миру», — сказал Рубио. Его слова передает Fox News.
Рубио также выразил мнение, что имеющиеся у Ирана запасы обогащенного урана следует изъять. «Им нужно достать его из-под земли и отдать. Многие страны по всему миру заберут его и обеднят», — подчеркнул он.
Вопросы о праве Ирана на обогащение урана и использовании ядерной энергии неоднократно становились предметом международных дискуссий. Ранее официальный Тегеран заявлял, что не стремится к созданию ядерного оружия и реализует исключительно мирную ядерную программу под контролем МАГАТЭ, а Кремль поддерживал эти заявления и призывал к дипломатическому урегулированию ситуации. В то же время США последовательно выступают против любого уровня обогащения урана Ираном, настаивая на ужесточении контроля.
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