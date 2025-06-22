В США заявили о самоубийственном решении Тегерана

Вэнс: закрытие Ормузского пролива станет самоубийством Ирана
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Решение Ирана по Ормузскому проливу может вызвать мировой кризис
Решение Ирана по Ормузскому проливу может вызвать мировой кризис Фото:

Попытка Ирана закрыть для судов Ормузский пролив станет самоубийственной для самого Тегерана. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Вся экономическая деятельность Ирана ведется через Ормузский пролив. Закрытие канала вызовет мировой кризис. Но это станет и самоубийством для Ирана», — заявил Вэнс в эфире телеканала NBC.

Ранее парламент Ирана согласился с идеей полностью закрыть Ормузский пролив из-за ударов США по ядерным объектам страны. Окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности исламской республики.

Ормузский пролив критически важен для крупнейших экспортеров нефти — Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, ОАЭ и Катара. Через него проходит 76% их поставок в Азию.

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Попытка Ирана закрыть для судов Ормузский пролив станет самоубийственной для самого Тегерана. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. «Вся экономическая деятельность Ирана ведется через Ормузский пролив. Закрытие канала вызовет мировой кризис. Но это станет и самоубийством для Ирана», — заявил Вэнс в эфире телеканала NBC. Ранее парламент Ирана согласился с идеей полностью закрыть Ормузский пролив из-за ударов США по ядерным объектам страны. Окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности исламской республики. Ормузский пролив критически важен для крупнейших экспортеров нефти — Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, ОАЭ и Катара. Через него проходит 76% их поставок в Азию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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