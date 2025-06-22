В США заявили о самоубийственном решении Тегерана

Попытка Ирана закрыть для судов Ормузский пролив станет самоубийственной для самого Тегерана. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Вся экономическая деятельность Ирана ведется через Ормузский пролив. Закрытие канала вызовет мировой кризис. Но это станет и самоубийством для Ирана», — заявил Вэнс в эфире телеканала NBC.
Ранее парламент Ирана согласился с идеей полностью закрыть Ормузский пролив из-за ударов США по ядерным объектам страны. Окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности исламской республики.
Ормузский пролив критически важен для крупнейших экспортеров нефти — Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, ОАЭ и Катара. Через него проходит 76% их поставок в Азию.
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