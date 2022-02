Washington Post заявила о вторжении хакеров из России на Украину

В США ожидают кибератак от РФ, если Москва нападет на Украину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Хакеры из России могли совершить атаку на стратегически важные компьютерные сети Украины. Об этом сообщила американская газета The Washington Post. «Согласно недавно рассекреченным разведывательным данным США, российские правительственные хакеры, вероятно, широко проникли в украинские военные, энергетические и другие критически важные компьютерные сети, чтобы собирать разведданные и позиционировать себя, чтобы нарушить работу этих систем, если Россия начнет военное нападение на Украину», — пишет The Washington Post. Официальные лица США беспокоятся, что Россия может начать более масштабные кибератаки в ответ на возможные санкции в случае эскалации на Украине. Ранее западные СМИ прогнозировали дату «вторжения» России на Украину. Американское издание Bloomberg сообщило, что это произойдет 15 февраля. Немецкий журнал Der Spiegel считает, что война должна начаться 16 февраля. Британское издание The Sun заявляло, что война ожидается в 3:00 по украинскому времени. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что РФ сосредоточила вооружение возле украинской границы, поэтому вторжение возможно на этой неделе, передает сайт MK.RU .

