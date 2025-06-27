Появилось видео с задержания студента Гнесинки, пришедшего на экзамен с ножом

В соцсетях опубликовали видео с задержанием студента Российской академии музыки имени Гнесиных, который пришел на экзамен с ножом, травматическим пистолетом и перцовкой. Последний он распылил в лицо проректору.
На кадрах молодой человек говорит, что не применял травматическое оружие. Далее видно, что сотрудники Росгвардии его помещают в автомобиль. Соответствующее видео разместили в РИА Новости. Предварительно, росгвардейцы в качестве мотива для нападения студента предполагают личную неприязнь.
По данным ведомства, у молодого человека при себе обнаружили нож и травматический пистолет с перцовым баллончиком. Ранее 20-летний студент четвертого курса Гнесинской академии пришел на экзамен и распылил газ в кабинете проректора и стал угрожать администрации. На место оперативно прибыл экипаж охраны, который задержал нарушителя и передал его полиции.
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